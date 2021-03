Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

Leggi su quifinanza

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del. Gli investitori scommettono sulla ripresa, anche grazie ai notevoli progressi che arrivano dalla campagna vaccinale statunitense. Intanto arrivano segnalidalla fiducia dell’economia nel, che ha registrato un deciso balzo a marzo. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,177. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.699,5 dollari l’oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,68%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +96 punti base, con il rendimento del BTP ...