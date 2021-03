Serie C, Fermana - Perugia 1 - 1: Boateng risponde a Elia (Di martedì 30 marzo 2021) FERMO - L' 1 - 1 tra Fermana e Perugia nel recupero della 24ª giornata di Serie C rappresenta un pari che sa di salvezza per i gialloblù, al contrario della squadra di Caserta che vede ora la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 marzo 2021) FERMO - L' 1 - 1 tranel recupero della 24ª giornata diC rappresenta un pari che sa di salvezza per i gialloblù, al contrario della squadra di Caserta che vede ora la ...

Advertising

PerugiaToday : Fermana-Perugia 1-1: segna Elia (poi ko) ma è tutto Vano, il Padova gode - zazoomblog : Serie C 2020-2021 girone B: il Perugia pareggia in casa della Fermana 1-1 - #Serie #2020-2021 #girone #Perugia - ftg_soccer : GOAL! Fermana in Italy Serie C: Girone B Fermana 1-1 Perugia - sportli26181512 : #SerieC, Fermana-Perugia 1-1: Boateng risponde a Elia: Nel recupero la squadra di Caserta, in dieci per il rosso a… - ftg_soccer : GOAL! Perugia in Italy Serie C: Girone B Fermana 0-1 Perugia -