Luciani Aigu Lazio | “Abbattere muri coinvolgendo i ragazzi”

(Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Promuovere i valori Unesco nel campo dell’educazione, della scienza e della cultura: questa, la missione che l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco persegue dal 2015 – anno della sua costituzione – attraverso progetti per la partecipazione attiva dei più giovani e iniziative di rilievo nazionale. Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, la rete dei 300 volontari tra i 20 e i 35 anni che la compongono – fra cui studenti, ricercatori, artisti, professionisti, manager e imprenditori – non ha mai smesso di pensare in grande né tantomeno alle generazioni future. Ad assicurarlo è Alessandro Luciani, responsabile regionale Aigu per il Lazio che, intervistato dall’agenzia Dire, ha delineato le principali iniziative che vedranno protagonista l’associazione nel corso di questi mesi.