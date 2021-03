Le Bureau e l' incredibile sottovalutazione di una grande serie tv Un consiglio | rimediate!

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 30 marzo 2021) Per fatto personale. Sono estremamente grato a Sandro Veronesi, entrambi mortificati dalle note delusioni calcistiche, per avermi fatto condividere, con l’ossessione e la voracità delle grandi scoperte che diventano appuntamenti irrinunciabili, la maratona di ben cinque stagioni di dieci episodi ciascuna di unatv francese strepitosa (la trovate su Sky) come Ledes Légendes: da solo non ci sarei arrivato e non avrei goduto di questo capolavoro che sta alletv come Guerra e pace sta al romanzo. Sono oltremodo grato a Francesca Archibugi (che eccome se ci capisce!) per aver consigliato a Sandro, e a catena a me, questo gioiello appassionante, costruito in maniera magistrale nel racconto di un dipartimento d’eccellenza dei servizi segreti francesi inquadrati nella DSGE, vivo di passioni, intrighi, sentimenti, amori ...