ROMA - Continuano le voci su Santiago Borré, attaccante colombiano del River Plate pronto a liberarsi gratis a giugno. Da giorni si parla di un interessamento da parte della Lazio, i media argentini ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Borré Lazio - Borré, ora è un intrigo: il colombiano aspetta In Argentina giurano: Borré vuole l'Europa, oltre alla Lazio ci sono anche Feyenoord e altri club inglesi e spagnoli. I piani della Lazio per la prossima stagione La Lazio, prima di pensare ad ...

Lazio, il Gremio ti soffia un attaccante Commenta per primo Il Gremio sta per chiudere l'attaccante colombiano del River Plate Santos Borrè. Sul 25 enne c'era anche la Lazio.

