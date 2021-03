Covid: In Sicilia falsificati i dati sulla pandemia, l'assessore 'Spalmiamo i morti'/Adnkronos (2) (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - Palermo, pochi giorni fa doveva diventare zona rossa. Ma anche stavolta, secondo l'accusa, Razza e Di Liberti sono intervenuti, cambiando i numeri. E' il 19 marzo quando la dirigente generale Di Liberti informa l'assessore Razza: "500 positivi solo in provincia di Palermo, di cui 255 solo in città". E Razza chiama il presidente della Regione Nello Musumeci: "Ti volevo dire che abbiamo una situazione molto difficile a Palermo e provincia. La incidenza ha superato la quota dei 250 per 100.000 abitanti e solo oggi superiamo i 400 casi solo a Palermo". Il governatore dice subito che bisogna fare la "zona rossa". E Razza annuncia che "il dipartimento farà la proposta questa sera, decidiamo se glielo vogliamo dire oggi o se glielo vogliamo dire domani, perché se glielo diciamo ad Orlando, Orlando se la vende subito...". "Sì, Orlando se la vende ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) () - Palermo, pochi giorni fa doveva diventare zona rossa. Ma anche stavolta, secondo l'accusa, Razza e Di Liberti sono intervenuti, cambiando i numeri. E' il 19 marzo quando la dirigente generale Di Liberti informa l'Razza: "500 positivi solo in provincia di Palermo, di cui 255 solo in città". E Razza chiama il presidente della Regione Nello Musumeci: "Ti volevo dire che abbiamo una situazione molto difficile a Palermo e provincia. La incidenza ha superato la quota dei 250 per 100.000 abitanti e solo oggi superiamo i 400 casi solo a Palermo". Il governatore dice subito che bisogna fare la "zona rossa". E Razza annuncia che "il dipartimento farà la proposta questa sera, decidiamo se glielo vogliamo dire oggi o se glielo vogliamo dire domani, perché se glielo diciamo ad Orlando, Orlando se la vende subito...". "Sì, Orlando se la vende ...

petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - rubylux04 : Piano piano tutte le magagne che scova #giletti vengono fuori ....oggi è la volta della Sicilia con i dati covid alterati.... - linoge80 : RT @AndreeCucc: Cose che si possono spalmare: - marmellata - nutella - stracchino - philadelphia - crema al pistacchio - nonno Nanni -… -