Briatore | “Sarà difficile per la Ferrari fare podi”

Formula 1, il commento di Flavio Briatore dopo la prima gara della stagione: "Il titolo se lo contenderanno Hamilton e Verstappen". Dopo le emozioni della prima gara del mondiale di Formula 1 Flavio Briatore ha parlato della Ferrari pronosticando una stagione difficile per la Rossa che difficilmente arriverà sul podio. Flavio Briatore ha commentato il rendimento della Ferrari facendo il punto della situazione dopo la prima gara che ha visto la vittoria di Lewis Hamilton al termine di un duello acceso con Max Verstappen. "Sarà difficile per loro fare dei podi quest'anno se tutti arriveranno alla fine. Lotterà per essere la terza forza del campionato. Ci saranno Mercedes, Red Bull e ..."

