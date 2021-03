Benevento, torna a salire il numero dei positivi ma i tamponi sono oltre mille (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – torna a salire il numero di nuovi positivi nel Sannio. Dai 18 contagi della giornata di ieri, si passa agli 88 appurati nelle ultime 24 ore. Sale, però, anche il numero di tamponi processati: 1.064 quelli comunicati dall’Asl nel consueto bollettino quotidiano. sono 5 i soggetti sintomatici, 83 gli asintomatici e 43 le persone che sono riuscite a superare il contagio da covid-19. Nel bollettino, purtroppo, vengono riportati anche 4 decessi. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoildi nuovinel Sannio. Dai 18 contagi della giornata di ieri, si passa agli 88 appurati nelle ultime 24 ore. Sale, però, anche ildiprocessati: 1.064 quelli comunicati dall’Asl nel consueto bollettino quotidiano.5 i soggetti sintomatici, 83 gli asintomatici e 43 le persone cheriuscite a superare il contagio da covid-19. Nel bollettino, purtroppo, vengono riportati anche 4 decessi. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

