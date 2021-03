Anp: per far recuperare studenti fare corsi intensivi d’estate (Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “La situazione di emergenza sanitaria ha innegabilmente pesato sui ragazzi in termini di fatica di apprendimento. Non parlerei, pero’, di ore di lezione perse – perche’ il lavoro e’ stato molto da parte di docenti e allievi anche se svolto diversamente – ma di progetti per ripartire. Importante e’, dunque, pensare a modalita’ di recupero per fornire un supporto sulle principali carenze”. Cosi’ Cristina Costarelli, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio, intervistata stamane da Buongiorno Regione sul rientro parziale della scuola in presenza nel Lazio. Da qui la proposta: “Pensiamo- ha aggiunto Costarelli- a corsi intensivi piu’ incisivi nell’aiutare gli studenti ad affrontare e superare le difficolta’, da svolgersi pure nei mesi estivi”. Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “La situazione di emergenza sanitaria ha innegabilmente pesato sui ragazzi in termini di fatica di apprendimento. Non parlerei, pero’, di ore di lezione perse – perche’ il lavoro e’ stato molto da parte di docenti e allievi anche se svolto diversamente – ma di progetti per ripartire. Importante e’, dunque, pensare a modalita’ di recupero per fornire un supporto sulle principali carenze”. Cosi’ Cristina Costarelli, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio, intervistata stamane da Buongiorno Regione sul rientro parziale della scuola in presenza nel Lazio. Da qui la proposta: “Pensiamo- ha aggiunto Costarelli- apiu’ incisivi nell’aiutare gliad affrontare e superare le difficolta’, da svolgersi pure nei mesi estivi”.

