Zaccagni Napoli | l’ag rivela | “L’Affare già a giugno | ecco perché non si è concretizzato”

Advertising

napolista : L’agente di Zaccagni: “Se avessi un euro, lo punterei su Simone Inzaghi al Napoli” Fausto Pari a Radio Kiss Kiss Na… - sscalcionapoli1 : Ag. Zaccagni: 'A gennaio il Napoli l'ha corteggiato incessantemente, non abbiamo chiuso per due motivi' calciomerca… - sportli26181512 : '#Zaccagni al Napoli? Dipende dal tecnico, ma Simone Inzaghi...': L'agente Fausto Pari: 'Juric ha avuto ragione a p… - anteprima24 : ** L'agente di #Zaccagni svela: 'Il corteggiamento del ##Napoli è stato incessante' ** - sportface2016 : #Calciomercato, l'agente di Mattia #Zaccagni conferma l'interesse del #Napoli per il suo assistito -

Ultime Notizie dalla rete : Zaccagni Napoli

- "nasce mezz'ala, poi Juric è stato bravo nell'impostargli un nuovo ruolo che gli ha fatto bene, oggi sa giocare in più posizioni. Lui come sostituto di Fabian Ruiz ? Forse lo ...- 'Il corteggiamento delè stato incessante e pressante a gennaio. Anche altri club erano interessati ma non avevano le risorse per ultimare l'operazione che era prevista per ...Fausto Pari, ex calciatore oggi agente di Mattia Zaccagni, ha rilasciato confermato a Kiss Kiss Napoli l'interesse dei partenopei per il gioiello del Verona.La società rossonera ha fatto sapere al Verona di essere interessata a Zaccagni ma, a differenza di quanto fatto dal Napoli nelle scorse settimane, non è ancora stata presentata un'offerta ufficiale.