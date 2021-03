Toscana, vaccinazioni: denuncia e class action di Codacons (Di lunedì 29 marzo 2021) Codacons presenta oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Firenze per abuso s'ufficio e lancia class action L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 29 marzo 2021)presenta oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Firenze per abuso s'ufficio e lanciaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

NicolaPorro : ?? Le incredibili dichiarazioni di #Speranza, il disastro della Toscana sulle #vaccinazioni e il blocco di Grillo su… - fattoquotidiano : Toscana in coda nelle vaccinazioni over 80. A chi sono andate le dosi? “Pfizer anche a impiegati Asl e volontari no… - lorepregliasco : La situazione delle vaccinazioni degli over 80 in ogni regione. Bene TAA, Lazio, Molise, Emilia-Romagna. Malissim… - FirenzePost : Toscana, vaccinazioni: denuncia e class action di Codacons - montalcinonews : Asl Toscana sud est, partite le vaccinazioni per gli “estremamente vulnerabili” -