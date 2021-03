Silvestrini | Fassina non deve parlare a nome Psi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Apprendo con stupore che Stefanoparla adel PSI di Roma esprimendo posizioni a noi del tutto estranee. Voglio ricordare che il PSI e’ rappresentato in Consiglio comunale, maaderisce ad altro gruppo.” “Se il deputato-consigliere ha deciso di aderire al nostro movimento sono ben contento. Ma fino ad alloraparli per se’. Come PSI abbiamo lavorato e lavoreremo sempre alla costruzione di una coalizione piu’ larga possibile in grado di competere contro la destra e Virginia Raggi. Solo unito il centrosinistra puo’ vincere le elezioni a Roma”. Cosi’ in un comunicato Andrea, segretario romano PSI.