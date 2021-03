Si sblocca il canale di Suez, la nave Ever Given disincagliata (Di lunedì 29 marzo 2021) La nave Ever Given disincagliata: riprende la navigazione nel canale di Suez. Riprendono il cammino 321 navi Non è stata una manovra semplice, ma la situazione si è finalmente sbloccata. La portacontainer Ever Given, che con i suoi 400 metri ha fermato il traffico mondiale di merci, è stata ‘liberata’. Così dopo sei giorni nel canale di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 29 marzo 2021) La: riprende la navigazione neldi. Riprendono il cammino 321 navi Non è stata una manovra semplice, ma la situazione si è finalmenteta. La portacontainer, che con i suoi 400 metri ha fermato il traffico mondiale di merci, è stata ‘liberata’. Così dopo sei giorni neldi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ilriformista : Si sblocca lo stallo nel Canale di Suez: disincagliata la Ever Given - InMeteo : Si sblocca il Canale di Suez, la Ever Given si rimette in marcia e riprende il traffico - unknowfellows29 : RT @Crimini_Dem: Il Carlo Magno da Ravenna che sblocca il canale di #Suez ribadisce un lezione importante a tutto il mondo: gli italiani ne… - Ticinonline : Liberata la Ever Given: si sblocca il canale di Suez - 361_magazine : Buone notizie dal #CanalediSuez #EVERGIVEN -