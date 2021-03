Prendere appunti con carta e penna è meglio dello smartphone (Di lunedì 29 marzo 2021) Per Prendere appunti come si deve? Dovremmo ritornare a carta e penna per tenere il nostro cervello in allenamento: aiutano a ricordare le informazioni molto meglio rispetto a tablet e smartphone, e in generale a interiorizzare in modo più efficace i concetti. Lo conferma uno studio pubblicato su Frontiers in Behavioural Neuroscience condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Tokyo. Gli scienziati hanno coinvolto un gruppo di 48 volontari tra i 18 e i 29 anni a cui hanno chiesto di leggere dei dialoghi tra persone che parlavano di programmi per il futuro, con date precise su appuntamenti e compiti da eseguire, e quindi di annotare i dati salienti su un calendario, ma su supporti diversi: in 16 hanno usato un calendario cartaceo e una ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Percome si deve? Dovremmo ritornare aper tenere il nostro cervello in allenamento: aiutano a ricordare le informazioni moltorispetto a tablet e, e in generale a interiorizzare in modo più efficace i concetti. Lo conferma uno studio pubblicato su Frontiers in Behavioural Neuroscience condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Tokyo. Gli scienziati hanno coinvolto un gruppo di 48 volontari tra i 18 e i 29 anni a cui hanno chiesto di leggere dei dialoghi tra persone che parlavano di programmi per il futuro, con date precise su appuntamenti e compiti da eseguire, e quindi di annotare i dati salienti su un calendario, ma su supporti diversi: in 16 hanno usato un calendarioceo e una ...

