Pasqua: spostamenti all'estero consentiti, la nota del Viminale (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Ministro degli interni ha confermato la notizia La notizia sta facendo il giro della rete. In questo periodo di restrizioni in cui tra una regione e all'altra italiana è vietato qualsiasi tipo di movimento (fino al 30 aprile) sarà possibile nel periodo Pasquale spostarsi all'estero per turismo. A confermarlo una nota del Viminale: "Sono giustificati gli spostamenti finalizzati a raggiungere il luogo di partenza di questo tipo di viaggi che, in quanto generalmente consentiti, non possono subire compressioni o limitazioni al proprio svolgimento". È dunque consentito muoversi purché «muniti di autocertificazione». Circa un mese fa l'associazione dei tour operator italiani, come riporta "Corriere della Sera" si era rivolta al Viminale per sapere se fosse consentito ...

