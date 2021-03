Mario Draghi | «Dare speranza programmando le riaperture» Ma le Regioni sono in pressing

(Di lunedì 29 marzo 2021)si dice ottimista in tema di vaccinazione anti Covid. «Per quanto riguarda le forniture dei vaccini per i prossimi mesi la Commissione ha assicurato che le dosi dovrebbero essere...

Oggi, intanto, vertice tra Governo e Regioni sui vaccini con il Premier, alla presenza del ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il ministro della Salute Roberto ...E' undeciso e ottimista quello che si è confrontato oggi nella cabina di regia con le Regioni che scalpitano per poter riaprire quanto prima. Ma visto che oltre al pressing su Palazzo ...Con i presidenti di Regione il premier Mario Draghi ha fatto il punto sulle forniture dei vaccini per i prossimi mesi. La Commissione ha assicurato - ha detto Draghi - che le dosi dovrebbero essere ...(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2021 Conferenza tra Governo e regioni sul piano vaccinale. All'incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio Draghi, la ministra Gelmini e il ...