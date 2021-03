Londra: zero morti per Covid, è la prima volta in 6 mesi (Di lunedì 29 marzo 2021) Londra registra zero morti per Covid-19. A riferirlo è la Bbc in riferimento ai dati diffusi dalla Public Health England (PHE). E’ la prima volta in sei mesi Per la prima volta in sei mesi, Londra registra zero morti per Covid-19. Lo riferisce la Bbc in riferimento ai dati riportati dalla Public Health England (PHE). Si tratta di un traguardo sanitario importante che dimostra i primi segnali positivi della campagna vaccinale durata tre mesi. La Londra dell’aprile 2020 registrava una media di circa 230 decessi al giorno per Covid. Ad un anno di distanza e con la campagna vaccinale che prosegue ... Leggi su zon (Di lunedì 29 marzo 2021)registraper-19. A riferirlo è la Bbc in riferimento ai dati diffusi dalla Public Health England (PHE). E’ lain seiPer lain seiregistraper-19. Lo riferisce la Bbc in riferimento ai dati riportati dalla Public Health England (PHE). Si tratta di un traguardo sanitario importante che dimostra i primi segnali positivi della campagna vaccinale durata tre. Ladell’aprile 2020 registrava una media di circa 230 decessi al giorno per. Ad un anno di distanza e con la campagna vaccinale che prosegue ...

Advertising

IlContiAndrea : Una bella notizia. #Londra registra zero morti per #Covid_19 per la prima volta in sei mesi. Lo scrive la Bbc sui… - fattoquotidiano : A Londra zero morti Covid per la prima volta da sei mesi. Nel Regno Unito inizia l’allentamento delle restrizioni - SkyTG24 : Covid Uk, a Londra nessun decesso nelle ultime 24 ore, è la prima volta in sei mesi - danielamarch8 : RT @aforista_l: Ovviamente per i #novax gli zero morti per Covid a Londra dopo una imponente campagna di vaccinazione sono una coincidenza… - mennasesto : RT @letiziadavoli: ++ Covid: nessun decesso ieri a Londra, prima volta da 6 mesi ++ (ANSA) - LONDRA, 29 MAR - Zero morti conteggiati per Co… -