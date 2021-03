Gb, bimbo trova fossile di 480 mln di anni fa nel suo giardino. Con un kit 'giocattolo' (Di lunedì 29 marzo 2021) Un bambino di sei anni in Gran Bretagna ha trovato un fossile di 488 milioni di anni mentre scavava nel suo giardino con un kit ricevuto in regalo per Natale. Lo riporta Skynews. Il bambino , stava ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 29 marzo 2021) Un bambino di seiin Gran Bretagna hato undi 488 milioni dimentre scavava nel suocon un kit ricevuto in regalo per Natale. Lo riporta Skynews. Il bambino , stava ...

