Evil Genius 2 - recensione

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 29 marzo 2021) È sempre divertente vedere come è possibile mescolare con profitto la cultura popolare di altri media con quella dei videogiochi. Il cinema in particolare è da sempre una fonte pressoché inesauribile per le ibridazioni, anche se i risultati in tal senso sono tutt'altro che omogeneamente positivi. La serie di film 007, specialmente nelle sue puntate più lontane del tempo, è da tempo al centro di questo trend di ibridazione e citazione cross-mediale. Basti pensare, nel cinema, alla serie Austin Powers, e, nei videogiochi, proprio a quell'targato Rebellion lanciato nell'ormai lontano 2004 che è stato un gran successo di critica e vendite. È ora venuto il momento, ben diciassette anni dopo, di provare2, seguito molto ambizioso e molto atteso dal pubblico; si tratta infatti di uno dei titoli più ...