Draghi colmi il divario tra garantiti e non (Di lunedì 29 marzo 2021) Draghi rispondendo a Salvini (“basta chiusure”), ha detto “seguo i numeri”. Poco per un paese che si ritrova dopo un anno di pandemia al punto di partenza. Ipotizzare l’Italia zona rossa per un altro mese o due è da brivido. Sarebbe una situazione accettabile solo se vi fosse l’offerta di una alternativa valida, cioè due mesi in rosso per una vaccinazione massiccia sul modello inglese. Draghi dovrebbe partire dall’indecoroso spettacolo offerto da molte regioni sulle modalità in cui sta avvenendo la vaccinazione: disordinata, camouflage, spizzichi e bocconi. Burocratica, furbetti del vaccino, caste da vie preferenziali (ma perché i professori universitari se le università sono chiuse?). Una situazione emergenziale che il premier deve portare in capo a sé. Partendo dal malinconico e malconcio default della Lombardia (tra le peggiori nel rating delle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021)rispondendo a Salvini (“basta chiusure”), ha detto “seguo i numeri”. Poco per un paese che si ritrova dopo un anno di pandemia al punto di partenza. Ipotizzare l’Italia zona rossa per un altro mese o due è da brivido. Sarebbe una situazione accettabile solo se vi fosse l’offerta di una alternativa valida, cioè due mesi in rosso per una vaccinazione massiccia sul modello inglese.dovrebbe partire dall’indecoroso spettacolo offerto da molte regioni sulle modalità in cui sta avvenendo la vaccinazione: disordinata, camouflage, spizzichi e bocconi. Burocratica, furbetti del vaccino, caste da vie preferenziali (ma perché i professori universitari se le università sono chiuse?). Una situazione emergenziale che il premier deve portare in capo a sé. Partendo dal malinconico e malconcio default della Lombardia (tra le peggiori nel rating delle ...

