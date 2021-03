Documento unico - Il comparto dellauto chiede unaltra proroga (Di lunedì 29 marzo 2021) Non c'è pace per il Documento unico, la nuova carta di circolazione che contiene anche i dati sugli eventuali gravami (ipoteche, fermi amministrativi, ecc.) presenti nel Pubblico registro automobilistico. Introdotta da una legge del 2015 e disciplinata da una norma del 2017, la novità avrebbe dovuto entrare in vigore l'1 luglio 2018 ma di rinvio in rinvio la sua attuazione è iniziata, per fasi successive, solo nel 2020. Il prossimo 31 marzo, dopo una lunga sperimentazione e alcuni mesi di rodaggio, il Documento unico dovrebbe andare a regime. Un sistema che funziona. Il sistema informatico che permette all'Archivio nazionale veicoli (Anv) del ministero dei Trasporti e al Pubblico registro automobilistico (Pra), gestito dal'Aci, di dialogare in tempo reale, però, non funziona a dovere, come sottolineano le sei ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 29 marzo 2021) Non c'è pace per il, la nuova carta di circolazione che contiene anche i dati sugli eventuali gravami (ipoteche, fermi amministrativi, ecc.) presenti nel Pubblico registro automobilistico. Introdotta da una legge del 2015 e disciplinata da una norma del 2017, la novità avrebbe dovuto entrare in vigore l'1 luglio 2018 ma di rinvio in rinvio la sua attuazione è iniziata, per fasi successive, solo nel 2020. Il prossimo 31 marzo, dopo una lunga sperimentazione e alcuni mesi di rodaggio, ildovrebbe andare a regime. Un sistema che funziona. Il sistema informatico che permette all'Archivio nazionale veicoli (Anv) del ministero dei Trasporti e al Pubblico registro automobilistico (Pra), gestito dal'Aci, di dialogare in tempo reale, però, non funziona a dovere, come sottolineano le sei ...

