Covid | Lupi | ‘chiarezza su riaperture per trasmettere fiducia’

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Non è tempo di tifoserie suo chiusure del Paese. Il presidente del Consiglio in Parlamento è stato chiaro: bisogna dare un messaggio di fiducia alla gente, mentre si incrementa la campagna vaccinale dobbiamo iniziare a pianificare le. Pianificare vuol dire: entro questa data contiamo di riaprire queste attività, entro quest’altra data riapriranno questi altri settori. Si comunicano certezze, in base alle quali imprenditori e famiglie fanno i loro programmi”. Lo afferma Maurizio, presidente di Noi con l’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

