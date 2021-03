Covid, Draghi alle regioni: 'Programmare riaperture già da ora, servono sincera collaborazione e obiettivi comuni' (Di lunedì 29 marzo 2021) Covid , il vertice in corso tra Governo e regioni è l'opportunità per delineare ancora una volta obiettivi e strategie comuni per il prossimo futuro. Mario Draghi ai presidenti regionali collegati ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021), il vertice in corso tra Governo eè l'opportunità per delineare ancora una voltae strategieper il prossimo futuro. Marioai presidenti regionali collegati ha ...

Advertising

sole24ore : Un decreto #Covid per obbligare medici e infermieri a vaccinarsi. #Draghi: «Non va bene che operatori non vaccinati… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - LegaSalvini : COVID, SALVINI: 'LAVORIAMO AL FIANCO DI DRAGHI PER VACCINI, RIMBORSI E RIAPERTURE DOPO PASQUA' - infoitinterno : Covid, Draghi: 'Sono certo che ne usciremo, per Ue avremo immunità a luglio' - infoitinterno : Covid, Draghi: dare speranza programmando riaperture. Le Regioni: certezze su vaccini -