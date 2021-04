Barbara D'Urso ci minaccia: "Ci sono e ci sarò sempre, torno in autunno" (Di lunedì 29 marzo 2021) Noi ci vediamo in prima serata, sempre su Canale 5, nuovamente in autunno. Ci vediamo domenica prossima, in diretta, da subito dopo pranzo, anzi, secondo me, starete ancora pranzando, per quattro-cinque ore di diretta. E ci vediamo anche domani per Pomeriggio Cinque. Come vedete, ci sono e ci sarò sempre! Col cuore! Questa è stata l'ultima frase intimidatoria utilizzata da Barbara D’Urso durante il corso dell'ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, andata in onda questa sera su Canale 5.La puntata di Live-Non è la D’Urso, andata in onda questa sera su Canale 5, è stata dunque l’ultima di questa terza edizione ma purtroppo non l’ultima in generale. Leggi su sicksadworld (Di lunedì 29 marzo 2021) Noi ci vediamo in prima serata,su Canale 5, nuovamente in. Ci vediamo domenica prossima, in diretta, da subito dopo pranzo, anzi, secondo me, starete ancora pranzando, per quattro-cinque ore di diretta. E ci vediamo anche domani per Pomeriggio Cinque. Come vedete, cie ci! Col cuore! Questa è stata l'ultima frase intimidatoria utilizzata daD’durante il corso dell'ultima puntata di Live-Non è la D’, andata in onda questa sera su Canale 5.La puntata di Live-Non è la D’, andata in onda questa sera su Canale 5, è stata dunque l’ultima di questa terza edizione ma purtroppo non l’ultima in generale.

Advertising

lorenajgrande : RT @BITCHYFit: Barbara d’Urso insieme a Lady Gaga sul set di House of Gucci: Carmelita reciterà un ruolo chiave - BITCHYFit : Barbara d’Urso insieme a Lady Gaga sul set di House of Gucci: Carmelita reciterà un ruolo chiave - 311titti : @Labbufala Arbitra barbara d'urso e siamo a posto!???? - Giolla_Giolla : RT @POPcornShow_: +++ IN ESCLUSIVA +++ La reazione di Barbara D'Urso quando ha scoperto che la reunion Rosmello si farà su IG e non in un… - baumanstyle : RT @POPcornShow_: +++ IN ESCLUSIVA +++ La reazione di Barbara D'Urso quando ha scoperto che la reunion Rosmello si farà su IG e non in un… -