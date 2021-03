Baldini | Recuperiamo subito | c' è il Como

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Baldini Recuperiamo

IL GIORNO

Adesso dimentichiamo questo incontro " concludela sua analisi alla gara contro la Pergolettese " cercando in questa settimana di lavorare duro in vista della gara casalinga di sabato con il ..."Il nostro primo tempo " analizza" ha visto nei primi venti minuti due importanti ... E' controproducente fossilizzarci sulla negatività della situazione,le forze fisiche ed ...Il Lentigione sbanca Sasso Marconi con un gol di Piccinini e rosicchia due punti alle prime della classe Aglianese e Fiorenzuola ...Nessun giocatore ha parlato dopo la disfatta di Crema che ha portato i marmiferi a ridosso dei play out ora distanti solo tre punti ...