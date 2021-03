Akash Kumar attacca Ilary Blasi | “Non so chi sia lei | se non fosse che è la moglie di Totti Francesco…”

(Di lunedì 29 marzo 2021)Venerdì notte, fresco dalla sua eliminazione da L’Isola dei Famosi 15, ha realizzato una serie di dirette Instagram in cui ha dichiarato una sieri di cose che hanno fatto discutere il popolo del web. Oltre a dire che la foto condivisa prima era sua e che lo mostrava da piccolo con gli occhi azzurri, il modello indiano ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti della conduttrice del reality. Clamorosamente ha detto che se nonperché è ladell’ex calciatore Francesconon la consocerebbe. Ma andiamo con ordine. L’ex naufrago non sa chi sia la conduttrice de L’Isola 15 Durante una diretta Instagram fatta ...

nonostante l'eliminazione è il concorrente più interessante di questa Isola dei Famosi 2021 (a breve entrerà un'altra naufraga). Durante una recente diretta su Instagram, ha sparato a zero ...non si ferma più. La nuova rivelazione bomba sull'Isola dei famosi Pubblicato il 29 - 03 - 2021 alle ore 11:26. Ultima modifica il 29 - 03 - 2021 alle ore 11:26 /Akash Kumar nonostante l’eliminazione è il concorrente più interessante di questa Isola dei Famosi 2021 (a breve entrerà un’altra naufraga). Durante una recente diretta su Instagram, ha sparato a zero ...Akash Kumar, in diretta su Instagram, torna ad attaccare alcuni concorrenti dell'isola, Drusilla Gucci e l'opinionista Tommaso Zorzi ...