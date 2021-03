Valbasento Matera | Sorgenia realizzerà impianto fotovoltaico Da quattrocentomila metri quadrati

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 29 marzo 2021) Di Nino Sangerardi: Il Consorzio per lo sviluppo industriale die provincia, nella persona dell’amministratore unico avv. Rocco Salvatore Fuina, ha accolto la richiesta diRenewables srl : assegnare un’area di 400.000quadri dentro la zona(terreni Comune di Ferrandina) per mettere in opera l’di produzione energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 20,00 MW e cabina di consegna alla rete elettrica nazionale AT/MT. Investimento complessivo dipari a 17.500.000,00 euro,a regime l’assunzione di sei unità lavorative. La società,uno dei principali operatori energetici italiani, deve acquisire l’Autorizzazione unica rilasciata dal competente Dipartimento della Regione Basilicata,ottemperare a tutte le prescrizioni del vigente ...