MotoGP, GP Qatar Losail 2021: risultati e classifica tempi warm up, Quartararo il più veloce (Di domenica 28 marzo 2021) Il francese della Yamaha Fabio Quartararo fa registrare il miglior crono nel warm up del Gran Premio del Qatar di MotoGP 2021 sul circuito di Losail, precedendo il compagno di squadra Maverick Vinales e la Ducati Pramac di Johann Zarco. Il migliore degli italiani è Enea Bastianini che si piazza al settimo posto, mentre il poleman Francesco Bagnaia è solo quindicesimo, preceduto da Luca Marini, nono, e Franco Morbidelli, decimo; ventesimo tempo per Valentino Rossi. Ora l'appuntamento è alle ore 19:00 per il via di una gara che si preannuncia scoppiettante. F. Quartararo 1.55.147 M. Vinales J. Zarco A. Marquez T. Nakagami P. Espargaro E. Bastianini S. Bradl L. Marini F. Morbidelli J. Mir A. Espargaro A. Rins M. Oliveira F. Bagnaia B. Binder D. Petrucci J. Martin I. ...

