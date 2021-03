Moto 2 GP Qatar 2021, Di Giannantonio: “Fausto Gresini mi ha accompagnato per tutta la gara” (Di domenica 28 marzo 2021) Il pilota di Moto 2, Fabio Di Giannantonio, al termine del Gran Premio del Qatar 2021 in cui ha conquistato il terzo gradino del podio, ha dedicato il suo piazzamento alla memoria dell’ex manager Fausto Gresini: “Credo che quello che è successo oggi sia stato incredibile. Questa gara la desideravo con tutto il cuore, Fausto mi ha accompagnato per tutta la gara. Sono felicissimo, nell’ultimo giro ho gridato tutto il tempo. Voglio ringraziare la squadra. Questo è solo l’inizio”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Il pilota di2, Fabio Di, al termine del Gran Premio delin cui ha conquistato il terzo gradino del podio, ha dedicato il suo piazzamento alla memoria dell’ex manager: “Credo che quello che è successo oggi sia stato incredibile. Questala desideravo con tutto il cuore,mi haperla. Sono felicissimo, nell’ultimo giro ho gridato tutto il tempo. Voglio ringraziare la squadra. Questo è solo l’inizio”. SportFace.

