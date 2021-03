LIVE Fognini-Korda 6-1 4-5, Masters1000 Miami in DIRETTA: l’americano serve per il set (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Scappa via il diritto in risposta del ligure. 15-0 Buona prima di Korda. 4-5 Ace di Fognini e ora dovrà allungare il set in risposta. 40-15 Ottima seconda profonda dell’italiano. 30-15 Korda continua a soffrire la diagonale di rovescio: colpo in rete. 15-15 In corridoio la soluzione di diritto del ligure. 15-0 Servizio e diritto di Fognini. 3-5 Servizio a zero del classe 2000. 40-0 Ottima prima di Korda. 30-0 Servizio e diritto dell’americano. 15-0 In rete il rovescio in recupero dell’azzurro dopo il diritto diagonale di Korda. 3-4 Servizio e diritto esplosivo di Fognini: resta il break di distacco. 40-15 Rovescio lungo di Korda che cerca il punto da ogni ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Scappa via il diritto in risposta del ligure. 15-0 Buona prima di. 4-5 Ace die ora dovrà allungare il set in risposta. 40-15 Ottima seconda profonda dell’italiano. 30-15continua a soffrire la diagonale di rovescio: colpo in rete. 15-15 In corridoio la soluzione di diritto del ligure. 15-0 Servizio e diritto di. 3-5 Servizio a zero del classe 2000. 40-0 Ottima prima di. 30-0 Servizio e diritto del. 15-0 In rete il rovescio in recupero dell’azzurro dopo il diritto diagonale di. 3-4 Servizio e diritto esplosivo di: resta il break di distacco. 40-15 Rovescio lungo diche cerca il punto da ogni ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 6-1 1-2 Masters1000 Miami in DIRETTA: break dell’americano che comanda il set - #Fognini-Korda… - zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 6-1 1-0 Masters1000 Miami in DIRETTA: buon inizio dell’azzurro nel secondo set - #Fognini-Korda… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Masters1000 Miami 2021 - Fabio Fognini debutta in Florida contro il padrone di casa Sebastian Korda!… - infoitsport : LIVE Fognini-Korda, Masters1000 Miami in DIRETTA: sfida complicata contro l'emergente americano - AngeloGallo87 : RT @DarioPuppo: Race Atp Live 2021: 9 Berrettini 495 punti 12 Fognini 425 16 Sinner 395 23 Musetti 340 #atptennis -