Focolaio in una Rsa di Fiano Romano: l'operatrice "no vax" contagia 27 anziani (Di domenica 28 marzo 2021) Luca Fazzo E in Abruzzo muore una donna di 31 anni colpita dalla variante inglese Ha rifiutato il vaccino. E ha finito per infettare molti ospiti della Rsa in cui lavorano. Una storia esemplare quella che arriva da Fiano Romano, cittadina a Nord di Roma. Un'operatrice socio-sanitaria ha deciso di non immunizzarsi, e ha contagiato due colleghi, scatenando un Focolaio nella struttura. Risultato: 27 ospiti sono risultati positivi al Coronavirus. Nessuno per il momento è in condizioni critiche, anche grazie al fatto che molti di loro si erano vaccinati e sono quindi al riparo dalle conseguenze peggiori dovute all'evolversi del virus. Ma resta la preoccupazione per i non vaccinati, tutti di età avanzata. Roberto Agresti, responsabile della Rsa, è moderatamente ottimista: «Sono in corso le valutazioni ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 marzo 2021) Luca Fazzo E in Abruzzo muore una donna di 31 anni colpita dalla variante inglese Ha rifiutato il vaccino. E ha finito per infettare molti ospiti della Rsa in cui lavorano. Una storia esemplare quella che arriva da, cittadina a Nord di Roma. Un'socio-sanitaria ha deciso di non immunizzarsi, e hato due colleghi, scatenando unnella struttura. Risultato: 27 ospiti sono risultati positivi al Coronavirus. Nessuno per il momento è in condizioni critiche, anche grazie al fatto che molti di loro si erano vaccinati e sono quindi al riparo dalle conseguenze peggiori dovute all'evolversi del virus. Ma resta la preoccupazione per i non vaccinati, tutti di età avanzata. Roberto Agresti, responsabile della Rsa, è moderatamente ottimista: «Sono in corso le valutazioni ...

