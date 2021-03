Cristina Tomasini, minacce via social alla compagna di Oppini: “Stai attenta, ti vediamo in strada” (Di domenica 28 marzo 2021) Francesco Oppini è stato senza dubbio uno dei protagonisti principali della quinta edizione del Grande Fratello VIP. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini è apprezzatissimo dal pubblico, anche per la sua forte amicizia con Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 2021. Come noto, Oppini è fidanzato con Cristina Tomasini, 36enne bergamasca, appassionata di arte, fotografia e libri. Lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip, Cristina non manca mai di appoggiare Francesco in tutte le sue attività. La Tomasini ha sostenuto molto Oppini durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, e il legame tra i due sembra essere tornato davvero molto forte. LEGGI ANCHE => La vita di Tommaso Zorzi da vincitore del GF Vip. Tra i ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 28 marzo 2021) Francescoè stato senza dubbio uno dei protagonisti principali della quinta edizione del Grande Fratello VIP. Il figlio di Alba Parietti e Francoè apprezzatissimo dal pubblico, anche per la sua forte amicizia con Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 2021. Come noto,è fidanzato con, 36enne bergamasca, appassionata di arte, fotografia e libri. Lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip,non manca mai di appoggiare Francesco in tutte le sue attività. Laha sostenuto moltodurante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, e il legame tra i due sembra essere tornato davvero molto forte. LEGGI ANCHE => La vita di Tommaso Zorzi da vincitore del GF Vip. Tra i ...

