Amici, Giulia Pauselli: la ballerina professionista fa una gaffe su due allieve (Di domenica 28 marzo 2021) La ballerina professionista di Amici, Giulia Pauselli, ha commesso una gaffe nei confronti di due allieve molto amate. Stiamo parlando di Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, che nell'ultima puntata del serale hanno attirato l'attenzione dei telespettatori. Cosa è successo? Amici: la gaffe di Giulia Pauselli Amici, fin dal suo debutto in televisione, ha sempre registrato ottimi ascolti tv. I fan del talent di Maria De Filippi sono sempre molto attenti e non si lasciano sfuggire nulla, gaffe comprese. E' proprio uno scivolone andato in scena nelle ultime ore che sta facendo discutere i telespettatori più accaniti. Ad averlo commesso è la ballerina ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 marzo 2021) Ladi, ha commesso unanei confronti di duemolto amate. Stiamo parlando di Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, che nell'ultima puntata del serale hanno attirato l'attenzione dei telespettatori. Cosa è successo?: ladi, fin dal suo debutto in televisione, ha sempre registrato ottimi ascolti tv. I fan del talent di Maria De Filippi sono sempre molto attenti e non si lasciano sfuggire nulla,comprese. E' proprio uno scivolone andato in scena nelle ultime ore che sta facendo discutere i telespettatori più accaniti. Ad averlo commesso è la...

Advertising

RollingStoneita : Amici 20, le pagelle del serale. La ballerina Giulia fa innamorare tutti, i cantanti sembrano usciti da un piano-ba… - outxsid3 : ecco i commenti di una persona che NON vede amici. nell’audio dice che anche serena è stata brava e che comunque di… - michell54153488 : RT @cioenelsenso0: mi viene da dire: BEATA TE GIULIA circondata da manzi tra fidanzato parrucchiere fotografo amici #prelemi https://t.c… - cioenelsenso0 : mi viene da dire: BEATA TE GIULIA circondata da manzi tra fidanzato parrucchiere fotografo amici #prelemi - AmiiEzzine : RT @MarinaMaccarro1: Non capisco la gente che dice questa settimana diamo il premio Tim a qualcuno che non sia Giulia. Scusate ma è amici,… -