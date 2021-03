Tutto sul Dantedì: l’idea, il dibattito, l’Istituzione (Di sabato 27 marzo 2021) Le date nella Divina Commedia, le notizie e i fatti bio-biografici di Dante Alighieri Raffaele Panico foto copertina sito di Cepell l’idea di dedicare una giornata nazionale a Dante è sorta nel 2020. Ed è lo sviluppo di un editoriale, a firma dello scrittore e giornalista, Paolo di Stefano, pubblicato sul Corriere della Sera il 19 giugno 2017, nel quale – Di Stefano – indicò di istituire una giornata sul modello del Bloomsday. Questa cade il 16 giugno di ogni anno. Lo scrittore irlandese James Joyce nel suo romanzo ‘Ulisse’ che si svolge nella sola giornata – il 16 giugno del 1904, ha per protagonista un personaggio di nome Leopold Bloom, da cui il nome Blooms-day. l’idea di Paolo Di Stefano del 2017 era apparsa sul Corriere della Sera tre giorni dopo il 16 giugno, riscosse molti apprezzamenti tanto da personalità di primo livello della cultura ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) Le date nella Divina Commedia, le notizie e i fatti bio-biografici di Dante Alighieri Raffaele Panico foto copertina sito di Cepelldi dedicare una giornata nazionale a Dante è sorta nel 2020. Ed è lo sviluppo di un editoriale, a firma dello scrittore e giornalista, Paolo di Stefano, pubblicato sul Corriere della Sera il 19 giugno 2017, nel quale – Di Stefano – indicò di istituire una giornata sul modello del Bloomsday. Questa cade il 16 giugno di ogni anno. Lo scrittore irlandese James Joyce nel suo romanzo ‘Ulisse’ che si svolge nella sola giornata – il 16 giugno del 1904, ha per protagonista un personaggio di nome Leopold Bloom, da cui il nome Blooms-day.di Paolo Di Stefano del 2017 era apparsa sul Corriere della Sera tre giorni dopo il 16 giugno, riscosse molti apprezzamenti tanto da personalità di primo livello della cultura ...

