Terremoto nel mar Adriatico | due scosse da 5 6 e 4 1 a nord del Gargano Avvertite in Abruzzo | Molise | Puglia e Basilicata

Leggi su open.online

(Di sabato 27 marzo 2021) L’Ingv ha registrato intorno alle 15 di oggi, 27 marzo, duedinel mare. La prima scossa, alle 14.47, è stata di magnitudo 5.6 a una profondità di 5 chilometri, mentre la successiva, alle 15.00, è stata di magnitudo 4.1 a una profondità di 10 chilometri. «La scossa risulta avvertita dalla popolazione – scrive il dipartimento della Protezione Civile in un tweet pubblicato a stretto giro -. La sala situazione Italia è in contatto con le strutture di Protezione civile sul territorio”. March 27, 2021 La scossa è stata avvertita in, soprattutto ai piani alti delle abitazioni di chi abita sulla costa. Ma è anche stata avvertita anche in: a Potenza, non sono stati segnalati danni né alle persone né alle ...