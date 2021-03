Shockdom pubblica “POLY-A” | di Marco Rincione e Sara Marino

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 27 marzo 2021)presenta “A”, il quarto volume della serie Skià, progetto di. È disponibile in fumetteria e libreria da oggi e saràto anche in Francia e Spagna. Skià è tratta di una collana di racconti curati dallo sceneggiatore, che prendono il nome dalla parola greca che significa “ombra”. Pindaro (Pitica VIII, v. 95) la usa per descrivere l’insignificante fragilità dell’ uomo. Un’ombra che cambia, sfugge e si dissolve e che anima le storie della collana: un’esplorazione incompleta di vite quasi senza identità , sorprese nel frammento narrato della loro esistenza. SINOSSIa è una ragazza semplice con un problema: si innamora di tutti gli uomini che incontra nel corso della sua vita. Questa sua maledizione la costringe a isolarsi dal resto del mondo, ...