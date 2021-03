Scherma | Grand Prix Fie | 10 fiorettiste azzurre accedono al main draw a Doha

Advertising

usatoscherma : RT @Federscherma: GRAND PRIX FIE – SULLE PEDANE DI DOHA DIECI FIORETTISTE AZZURRE ACCEDONO AL MAIN DRAW ???? - ines_bianca : RT @Federscherma: GRAND PRIX FIE – SULLE PEDANE DI DOHA DIECI FIORETTISTE AZZURRE ACCEDONO AL MAIN DRAW ???? - Federscherma : GRAND PRIX FIE – SULLE PEDANE DI DOHA DIECI FIORETTISTE AZZURRE ACCEDONO AL MAIN DRAW ???? - usatoscherma : RT @ilfaroonline: Scherma, al Grand Prix Fie Avola e Nista al tabellone principale - ilfaroonline : Scherma, al Grand Prix Fie Avola e Nista al tabellone principale -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Grand

Metro

...numero 4 della graduatoria iridata c'è un'altra atleta cresciuta nella Comense e nella sala... La 32enne è impegnata con la Nazionale nella prova di fioretto alPrix Fie a Doha, capitale ...Dopo le gare di sciabola e di spada, anche il fioretto torna a essere protagonista delle pedane internazionali questo fine settimana con ilPrix FIE a Doha in Qatar, da venerdì a domenica. "Finalmente torniamo in pedana, abbiamo lavorato tanto per farci trovare pronti e adesso tutti, ragazzi e ragazze, sono in discreta forma - ha ...Doha, 27 mar. - (Adnkronos) - La seconda giornata del Grand Prix Fie di fioretto a Doha sorride all'Italia che, al termine della fase a gironi e del tabellone preliminare femminile, porta nel main dra ...Comense Scherma ancora una volta in prima linea nelle gare del territorio. Il prossimo fine settimana agonistico in Lombarda vedrà impegnata la categoria Giovani. Appuntamento al palazzetto di Gerenza ...