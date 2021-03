Salto con gli sci: cancellata la gara a squadre femminile di Chaikovsky per eccesso di vento (Di sabato 27 marzo 2021) Giornata decisamente poco felice per il Salto con gli sci in generale: dopo la cancellazione della gara a squadre maschile sul trampolino di volo di Planica, anche le donne, a Chaikovsky, non riescono a gareggiare nello stesso tipo di competizione. La causa dell’annullamento, senza che per il momento si sappia di modifiche al calendario di domani, che prevede l’ultima gara individuale della stagione, è la stessa degli uomini: troppo vento. A differenza della competizione maschile a parecchie centinaia di migliaia di chilometri di distanza, però, la femminile non ha avuto la soddisfazione di vedere salti eseguiti. Si è infatti proceduto a rinviare la gara prima alle ore 13:15, poi alle ore 14:00 e infine ad annullarla con decisione giunta alle ore ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Giornata decisamente poco felice per ilcon gli sci in generale: dopo la cancellazione dellamaschile sul trampolino di volo di Planica, anche le donne, a, non riescono a gareggiare nello stesso tipo di competizione. La causa dell’annullamento, senza che per il momento si sappia di modifiche al calendario di domani, che prevede l’ultimaindividuale della stagione, è la stessa degli uomini: troppo. A differenza della competizione maschile a parecchie centinaia di migliaia di chilometri di distanza, però, lanon ha avuto la soddisfazione di vedere salti eseguiti. Si è infatti proceduto a rinviare laprima alle ore 13:15, poi alle ore 14:00 e infine ad annullarla con decisione giunta alle ore ...

