Roberta Ruiu ricorda le Lollipop a 20 anni dal loro debutto

(Di sabato 27 marzo 2021) Era il 2001 quando in tv nacquero le, il primo gruppo musicale italiano tutto al femminile.erano, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Marta Falcone e Veronica Rubino. In occasione del ventennale, fra le pagine di Vanity Fair, ha parlato di quel periodo d’oro che è durato poco più di tre, dal 2001 al 2003, per poi sciogliersi definitivamente nel 2004. “Batte Forte è una canzone che, ancora oggi, spopola su TikTok e, non so come mai, è arrivata in Cina. Quando i miei figli – Filippo di 14e Bibi di 10 – me l’hanno segnalata non potevo non trattenere il sorriso.non conoscono tantissimo questo lato del mio passato, ma le canzoni ce le hanno bene in mente”. Era infatti il 2001 quando ...

Come un'Adele qualsiasi, con pianista accanto e collanone da 12 milioni di euro,, via Vanity Fair , ha così voluto festeggiare il ventennale delle Lollipop. Si può dire capolavoro? Per ...Tra la poltrone foderate del Teatro dei Filodrammatici di Cremona, avvolto nel silenzio che da oltre un anno è diventato la nuova normalità per i luoghi adibiti allo spettacolo,spezza l'incantesimo stringendo il microfono e guardando dritta davanti a sé. Le note di Don't Leave Me Now, di When the Rain, di Batte Forte e di Down Down Down , tutte realizzate in ...A 20 anni dalla nascita delle Lollipop, Roberta Ruiu sceglie di omaggiare la band attraverso un medley dei suoi successi più fragorosi, da «Batte Forte» a «Down Down Down». Un modo per tenere accesa l ...