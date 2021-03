Quando finisce tutto mi regalo un viaggio Con me

Leggi su dilei

(Di sabato 27 marzo 2021) L’ho capito stamattina, all’improvviso, dopo che una mia amica (stupenda) mi ha scritto per dirmi che stava organizzando un week endper noi, appena mi libererò del covid. “arriva il tampone negativo ti rapisco e ti porto in un bosco”. Mi sono scoperta a sognare ad occhi aperti quel momento, ho sentito l’odore dell’erba umida. Poi mi ha svegliato una notifica di Teams, la cinquantesima daho acceso il pc. E sono le 9 di mattina. Ed è stato in quel preciso istante che ho capito cosa voglio con tutte le mie forze, di cosa ho un bisogno disperato. Amo la mia famiglia, sento il peso di non aver trascorso con loro – per la prima volta nella vita – il Natale. Amo i miei figli, mio marito, la mia casa e il mio lavoro. Ho amici, colleghi, gente-intorno che non cambierei e che mi riempiono le giornate, anche a distanza. Ma ...