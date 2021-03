Nord Corea conferma test missilistici, Biden mette in guardia Pyongyan, Onu prepara vertice (Di sabato 27 marzo 2021) I membri europei del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno chiesto la convocazione di una riunione per discutere gli sviluppi del caso della Corea del Nord, che nei giorni scorsi ha ammesso di aver lanciato dei missili balistici. Oggi, su richiesta degli Usa, si riunirà comunque la Commissione per le sanzioni. "Da Biden provocazione e ingerenza", tuona il governo NordCoreano Leggi su rainews (Di sabato 27 marzo 2021) I membri europei del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno chiesto la convocazione di una riunione per discutere gli sviluppi del caso delladel, che nei giorni scorsi ha ammesso di aver lanciato dei missili balistici. Oggi, su richiesta degli Usa, si riunirà comunque la Commissione per le sanzioni. "Daprovocazione e ingerenza", tuona il governono

Advertising

riotta : Caro Grillo la tv da Orwell che proponi, con i tuoi a parlare a monologo come in Nord Corea danneggerebbe te per pr… - MediasetTgcom24 : Usa: la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici #coreadelnord - CorriereQ : Corea Nord: europei in Consiglio Sicurezza chiedono riunione - fabiovalenza : RT @jacopo_iacoboni: Sostiene Peskov, a proposito delle condizioni in cui è tenuto Navalny, che in altri paesi il trattamento dei prigionie… - Korean_Sunbae : Sud e Nord Corea proprio sono diverse.(Sud e' vicino a Giappone o America. Nord e' vicino a Cina o Russo)Simile all… -