Milan, Hauge senti Calhanoglu: “È un grande talento, ho un consiglio per lui” (Di sabato 27 marzo 2021) Parola ad Hakan Calhanoglu.Serie A, Zaccheroni sulla lotta Scudetto: “Milan o Inter? Ho le idee chiare”. E sull’Atalanta..Il Milan di Stefano Pioli si appresta a vivere un rush finale di stagione molto intenso. La franchigia Milanese è ancora in lizza per lo Scudetto, nonostante sia ormai nettamente favorita l'Inter di Antonio Conte. L'obiettivo principale della compagine rossonera è però quello di staccare il pass per i prossimi gironi di Champions League. Uno dei protagonisti del Milan è stato, di certo, il centrocampista turco Hakan Calhanoglu. Quest'ultimo, temporaneamente impegnato con la rispettiva Nazionale di appartenenza, si è così espresso nella rituale conferenza stampa pre Norvegia-Turchia dando un consiglio al giovane Jens Petter ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 marzo 2021) Parola ad Hakan.Serie A, Zaccheroni sulla lotta Scudetto: “o Inter? Ho le idee chiare”. E sull’Atalanta..Ildi Stefano Pioli si appresta a vivere un rush finale di stagione molto intenso. La franchigiaese è ancora in lizza per lo Scudetto, nonostante sia ormai nettamente favorita l'Inter di Antonio Conte. L'obiettivo principale della compagine rossonera è però quello di staccare il pass per i prossimi gironi di Champions League. Uno dei protagonisti delè stato, di certo, il centrocampista turco Hakan. Quest'ultimo, temporaneamente impegnato con la rispettiva Nazionale di appartenenza, si è così espresso nella rituale conferenza stampa pre Norvegia-Turchia dando unal giovane Jens Petter ...

Advertising

Mediagol : #Milan, Hauge senti Calhanoglu: 'È un grande talento, ho un consiglio per lui' - AndreaLazzer : RT @NandoPiscopo1: @marcullo02 Va via domani. Non c'ha piú voglia di giocare nel milan, ha detto che hauge gli sta sui coglioni. Tanto i co… - NandoPiscopo1 : @marcullo02 Va via domani. Non c'ha piú voglia di giocare nel milan, ha detto che hauge gli sta sui coglioni. Tanto… - infoitsport : Milan, Calhanoglu sfida Hauge in nazionale. E lo sprona: 'Lavori e non vada in prestito' - Calciomerc : Oggi in campo per gli impegni con le proprie nazionali: #Calhanoglu e #Hauge in #TurchiaNorvegia #Saelemakers in… -