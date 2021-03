Madre lascia morire di fame e di sete la sua bimba per andare al proprio "party dei 18 anni" (Di sabato 27 marzo 2021) Gerry Freda La bimba, di appena 20 mesi, è morta per mancanza di cibo e di acqua, essendo stata lasciata sola dalla Madre dal 5 all’11 dicembre 2019 Una giovane mamma inglese ha lasciato morire di fame e di sete la propria bimba di 20 mesi, essendosi allontanata da casa per andare al suo “party dei 18 anni”. La tragedia in questione risale al dicembre del 2019, ma soltanto adesso stanno emergendo i raccapriccianti dettagli, con la mamma in persona, oggi 20enne, che si è dichiarata di recente colpevole davanti ai magistrati. Al centro dello scandalo vi è la giovane Verphy Kudi, residente a Brighton, nel sud dell’Inghilterra, mentre la piccola vittima si chiamava Asiah. Ad accertare il ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 marzo 2021) Gerry Freda La, di appena 20 mesi, è morta per mancanza di cibo e di acqua, essendo statata sola dalladal 5 all’11 dicembre 2019 Una giovane mamma inglese hatodie dila propriadi 20 mesi, essendosi allontanata da casa peral suo “dei 18”. La tragedia in questione risale al dicembre del 2019, ma soltanto adesso stanno emergendo i raccapriccianti dettagli, con la mamma in persona, oggi 20enne, che si è dichiarata di recente colpevole davanti ai magistrati. Al centro dello scandalo vi è la giovane Verphy Kudi, residente a Brighton, nel sud dell’Inghilterra, mentre la piccola vittima si chiamava Asiah. Ad accertare il ...

