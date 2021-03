Isola 2021, Paul Gascoigne dovrà abbandonare il reality (Di sabato 27 marzo 2021) Isola dei Famosi: un altro concorrente dovrà abbandonare: si tratta dell’ex calciatore Paul Gascoigne che si è infortunato durante la prova ricompensa Dopo l’infortunio avvenuto giovedì 25 marzo durante la diretta che lo ha visto impegnato in una prova, Paul Gascoigne che si è infortunato, dovrà abbandonare il gioco di Canale 5. A dare la notizia è Fanpage.it. L’uomo si è fatto male al braccio durante la prova ricompensa. L’ex calciatore dovrà infatti rimanere fermo per alcune settimane e questo naturalmente comporterà il suo abbandono, che – con ogni probabilità – sarà annunciato lunedì 29 marzo durante la diretta dalla conduttrice Ilary Blasi. Leggi anche–> Isola, Paul ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 marzo 2021)dei Famosi: un altro concorrente: si tratta dell’ex calciatoreche si è infortunato durante la prova ricompensa Dopo l’infortunio avvenuto giovedì 25 marzo durante la diretta che lo ha visto impegnato in una prova,che si è infortunato,il gioco di Canale 5. A dare la notizia è Fanpage.it. L’uomo si è fatto male al braccio durante la prova ricompensa. L’ex calciatoreinfatti rimanere fermo per alcune settimane e questo naturalmente comporterà il suo abbandono, che – con ogni probabilità – sarà annunciato lunedì 29 marzo durante la diretta dalla conduttrice Ilary Blasi. Leggi anche–>...

