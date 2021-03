F1 su TV8, GP Bahrain 2021: orario, programma in chiaro, a che ora la differita delle qualifiche (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo un venerdì dedicato alle prime prove libere, il weekend di Sakhir entra finalmente nel vivo quest’oggi con le FP3 e soprattutto con le qualifiche valevoli per il Gran Premio del Bahrain 2021, tappa inaugurale del nuovo Mondiale di Formula 1. Aumenta l’attesa per il primo vero momento chiave del campionato, in cui tutti i team spingeranno al massimo svelando di fatto tutto il potenziale delle monoposto in configurazione di giro veloce. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DEL GP DEL Bahrain DI F1 ALLE 13.00 E ALLE 16.00 Max Verstappen ha impressionato tutti sino a questo momento, tra test invernali e prove libere del venerdì, candidandosi almeno ad un posto in prima fila sulla griglia di partenza con la Red Bull. La grande incognita è legata però alla Mercedes, apparsa in ripresa ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo un venerdì dedicato alle prime prove libere, il weekend di Sakhir entra finalmente nel vivo quest’oggi con le FP3 e soprattutto con levalevoli per il Gran Premio del, tappa inaugurale del nuovo Mondiale di Formula 1. Aumenta l’attesa per il primo vero momento chiave del campionato, in cui tutti i team spingeranno al massimo svelando di fatto tutto il potenzialemonoposto in configurazione di giro veloce. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDEL GP DELDI F1 ALLE 13.00 E ALLE 16.00 Max Verstappen ha impressionato tutti sino a questo momento, tra test invernali e prove libere del venerdì, candidandosi almeno ad un posto in prima fila sulla griglia di partenza con la Red Bull. La grande incognita è legata però alla Mercedes, apparsa in ripresa ...

