Draghi: fino ad aprile niente giallo. Ma Salvini: no se sotto controllo (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo l'annuncio del premier, il leader della Lega torna in pressing sul governo. Ma lo stop arriva anche dal ministro Speranza: priorità ai vaccini, dobbiamo arrivare al doppio dei 250 mila ... Leggi su tg.la7

elenabonetti : Il Presidente Draghi ha annunciato la riapertura delle scuole anche in zona rossa fino alla prima media e ha ribadi… - meb : Un’ottima notizia dal Presidente #Draghi: dopo Pasqua riapriranno, anche in zona rossa, tutte le #scuole fino alla… - graziano_delrio : “Certo che arriva! Dal 1 luglio assegno unico per i figli: fino a 250 euro e qualcosa in più per la disabilità”. G… - lvoir : RT @APagliaccis: Italia chiusa fino a maggio, in vigore tutte le restrizioni tranne le scuole che riaprono, escluse le superiori. #Draghi p… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: No #zonegialle, chiusure fino a #maggio??? -