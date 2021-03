Bucchioni: ”Diritti tv? Dovremo adattarci al nuovo modo di vedere il calcio” (Di sabato 27 marzo 2021) Bucchioni: “Nazionale? I giocatori si divertono quando giocano, non si preoccupano di dover fare più partite, Diritti tv? Dovremo adattarci al nuovo modo di vedere il calcio” Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Dovremo adattarci al nuovo modo di vedere il calcio. Sono tutte cose che si fanno in prospettiva. I giovano oggi girano con i telefoni e i tablet. Le partite le guardano in questo modo. Io se non sono concentrato e sono seduto, non vedo bene la partita e non me la godo. -riferisce ... Leggi su retecalcio (Di sabato 27 marzo 2021): “Nazionale? I giocatori si divertono quando giocano, non si preoccupano di dover fare più partite,tv?aldiil” Enzo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “aldiil. Sono tutte cose che si fanno in prospettiva. I giovano oggi girano con i telefoni e i tablet. Le partite le guardano in questo. Io se non sono concentrato e sono seduto, non vedo bene la partita e non me la godo. -riferisce ...

