Birmania | Blinken | Usa sconvolti dal bagno di sangue

... il segretario di Stato americano, Antony, nel giorno in cui nel Paese asiatico si sono registrati cento morti tra chi manifestava contro il golpe. 'Il coraggioso popolo della...... ha twittato il segretario di Stato americano, Antony. La condanna dell'Unione europea e degli Usa approfondimento, bambina di 7 anni uccisa dai militari Le ambasciate dell'Unione ..."Siamo sconvolti dal bagno di sangue" in Birmania che mostra come la giunta militare "sacrifichi le vite della gente per mettersi al servizio di pochi". Così, su Twitter, il segretario di Stato ...Così in un tweet il Segretario di Stato Usa Antony Blinken. (LaPresse) – “Siamo inorriditi dallo spargimento di sangue perpetrato dalle forze di sicurezza birmane, a dimostrazione del fatto che la Giu ...