Vi spiego il valore strategico dei videogiochi. Parla Thalita Malagò (IIDEA) (Di venerdì 26 marzo 2021) È uscito il Rapporto annuale sui dati di mercato di IIDEA, l'Associazione italiana del settore video ludico. L'analisi fa luce sul mondo del videogame, aiutandoci a capire più da vicino quali siano le principali caratteristiche del comparto e quali elementi ne trainino la crescita. Una crescita che quest'anno, rispetto al 2019, è stata esponenziale. E sorge spontaneo domandarsi cosa può fare l'Italia per sfruttare a pieno il potenziale, forse ancora inespresso, dei videogiochi. Ne abbiamo Parlato con Thalita Malagò, direttore generale IIDEA. Come emerge dal vostro Rapporto annuale sui dati del mercato dei videogiochi, il settore video ludico è cresciuto esponenzialmente rispetto alle rilevazioni del 2019. In quale misura ciò è dovuto alla pandemia ed alle restrizioni ...

