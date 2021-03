Ultime Notizie Roma del 26-03-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si è concluso ieri sera in videoconferenza il tradizionale vertice di marzo dei capi di stato e di governo dell’Unione Europea il Consiglio Europeo è stato presieduto da Charles Michel in collegamento da Bruxelles con le capitali rispetto alle previsioni sta determinato in anticipo senza la riunione di oggi i dati del Ministero della Salute sul coronavirus Ieri si sono registrati 23696 nuovi casi con 349470 tamponi E 460 vittime stesso numero della giornata delle precedenti 24 ore mercoledì i casi erano stati 21267 con 363767 tamponi gli attualmente positivi sono 560 2856 da mercoledì c’è un incremento di 1548 casi guariti di Messi in tutto sono 2 milioni e Settecento4888 con un incremento di 21673 persone nelle24 ore il bilancio totale dei deceduti sala ...